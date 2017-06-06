15:51 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
183

Детский духовой оркестр Рязани получил приз зрительских симпатий Международного фестиваля «Спасская башня – детям»

13:01 / Культура

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня – детям» прошел в Москве, сообщает сайт администрации областного центра. Участие в фестивале приняли 40 коллективов из разных регионов страны. Рязанский детский духовой оркестр выступил в двух номинациях – как самостоятельный коллектив и как участник Сводного Тысячного оркестра. В рамках фестивального смотра рязанский коллектив удостоился приза зрительских симпатий.

В состав Сводного городского детского духового оркестра вошел 51 воспитанник рязанских школ искусств. На фестивале они исполнили мелодии из патриотических песен, гимны и марши: «День Победы», «Славься», «Моя Москва», «Пусть всегда будет солнце», а также Гимн Российской Федерации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Жители и гости Рязани смогут посмотреть как использовали глину люди с древних времен до современности

В Рязани «Встречи на Почтовой» посвятили последнему звонку

Проект «Яркий город» стартовал в Рязани

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы