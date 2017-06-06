Детский духовой оркестр Рязани получил приз зрительских симпатий Международного фестиваля «Спасская башня – детям»

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня – детям» прошел в Москве, сообщает сайт администрации областного центра. Участие в фестивале приняли 40 коллективов из разных регионов страны. Рязанский детский духовой оркестр выступил в двух номинациях – как самостоятельный коллектив и как участник Сводного Тысячного оркестра. В рамках фестивального смотра рязанский коллектив удостоился приза зрительских симпатий.

В состав Сводного городского детского духового оркестра вошел 51 воспитанник рязанских школ искусств. На фестивале они исполнили мелодии из патриотических песен, гимны и марши: «День Победы», «Славься», «Моя Москва», «Пусть всегда будет солнце», а также Гимн Российской Федерации.