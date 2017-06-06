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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области пьяный мотоциклист попал в ДТП

13:42 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера примерно в 12.00 в Милославском районе в селе Чернава. 45-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления, двигаясь на мотоцикле «Ирбис», не справился с управлением, в результате чего мотоцикл перевернулся. Мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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