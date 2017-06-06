В Рязанской области пьяный мотоциклист попал в ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера примерно в 12.00 в Милославском районе в селе Чернава. 45-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления, двигаясь на мотоцикле «Ирбис», не справился с управлением, в результате чего мотоцикл перевернулся. Мотоциклист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.