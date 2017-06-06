Сегодня заместитель полномочного представителя Президента в ЦФО Мурат Зязиков представил его в этой должности главе региона Николаю Любимову

Сергей Яковлев назначен главным федеральным инспектором по Рязанской области в соответствии с распоряжением полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

Заместитель полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков охарактеризовал Сергея Яковлева как опытного управленца, ответственного, добросовестного профессионала высокого класса и выразил уверенность, что врио губернатора и главный федеральный инспектор будут работать на развитие Рязанской области в тесном контакте и четко выполнять все задачи, поставленные Президентом Российской Федерации. Николай Любимов отметил, что конструктивное сотрудничество выстроено и оно будет продолжаться.

Заместитель полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков также принял участие в расширенном заседании правительства региона, где представил Сергея Яковлева членам правительства области и главам муниципальных образований. Врио губернатора тепло поздравил Сергея Яковлева с вступлением в должность и пожелал успехов.

В ходе рабочей поездки заместитель полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков ознакомился с деятельностью приемной Президента Российской Федерации в Рязанской области. Мурат Зязиков отметил, что глава региона Николай Любимов оказывает всестороннюю поддержку работе приемной, уделяет большое внимание рассмотрению обращений граждан. Вопросы, с которыми обращаются жители региона, решаются в срок, и людям оказывается необходимая помощь.

Источник: сайт правительства Рязанской области