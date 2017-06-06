15:51 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
254

Сергей Яковлев назначен главным федеральным инспектором по Рязанской области

14:40 / Власть
Сегодня заместитель полномочного представителя Президента в ЦФО Мурат Зязиков представил его в этой должности главе региона Николаю Любимову

Сергей Яковлев назначен главным федеральным инспектором по Рязанской области в соответствии с распоряжением полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

Заместитель полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков охарактеризовал Сергея Яковлева как опытного управленца, ответственного, добросовестного профессионала высокого класса и выразил уверенность, что врио губернатора и главный федеральный инспектор будут работать на развитие Рязанской области в тесном контакте и четко выполнять все задачи, поставленные Президентом Российской Федерации. Николай Любимов отметил, что конструктивное сотрудничество выстроено и оно будет продолжаться.

Заместитель полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков также принял участие в расширенном заседании правительства региона, где представил Сергея Яковлева членам правительства области и главам муниципальных образований. Врио губернатора тепло поздравил Сергея Яковлева с вступлением в должность и пожелал успехов.

В ходе рабочей поездки заместитель полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков ознакомился с деятельностью приемной Президента Российской Федерации в Рязанской области. Мурат Зязиков отметил, что глава региона Николай Любимов оказывает всестороннюю поддержку работе приемной, уделяет большое внимание рассмотрению обращений граждан. Вопросы, с которыми обращаются жители региона, решаются в срок, и людям оказывается необходимая помощь.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава рязанского региона Николай Любимов: «Людей надо обучать правильному поведению в случае ЧС»

Более 100 млн рублей выделено из федерального бюджета на строительство спорткомплекса в городе Кораблино Рязанской области

Глава рязанского региона Николай Любимов рассказал о взаимодействии власти и предпринимателей области на деловом форуме в Москве

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы