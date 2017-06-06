В Рязани, на бульваре Победы, посадили барбарис и можжевельник

На протяжении трех лет администрация Рязани активно поддерживает проект «Традиции Победы», в рамках которого было посажено множество деревьев и кустарников в скверах города

Проект нашел отклик в сердцах рязанцев. И сегодня по инициативе педагогического коллектива школы №47 на бульваре Победы проводилась акция «Симфония Победы». Ветераны Великой Отечественной войны, студенты, школьники, активисты партии «Единая Россия» посадили 1200 кустов барбариса и около 15 кустов можжевельника. Все саженцы предоставлены дирекцией благоустройства города.

– Любовь к Родине начинается с малых конкретных дел: уборки двора, школьного участка. Особое значение имеет создание комфортной городской среды, благоустройство общественных пространств и, в частности, бульвара Победы, который давно стал одним из любимых мест для прогулок горожан. Глава региона Николай Любимов неоднократно говорил, что успешность любого проекта, направленного на патриотическое воспитание подрастающего поколения, зависит от инициативы. И главное, чтобы ее проявляли сами жители. Создание комфортной городской среды – в наших руках, – говорит заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова.