Рязанцев приглашают поучаствовать в благотворительном забеге

За каждого участника, преодолевшего дистанцию, Ситибанк пожертвует 1 000 рублей в благотворительный фонд «ПроДетство» для ребят из Рязанской школы-интерната.
Благотворительный забег приурочен к Международному дню волонтера Citi и Дню защиты детей. Организаторы приглашают всех рязанцев со своими семьями присоединиться к акции. Для детей будет организован отдельный забег.
Расписание:
11.30 – регистрация участников, вручение фирменных футболок
12.20 – разминка
12.30 – детский забег
12.40 – забег на дистанцию 1 км
13.10 – подведение итогов
13.20 – выступление группы HoT STuFF
В рамках забега будут организованы дополнительные акции от студии праздников «Хочу играть», выступление ансамбля танца «Мёд» и кавер-группы HoT STuFF.
Желающим участвовать в благотворительном забеге необходимо прислать свои данные (ФИО и год рождения) на электронный адрес: inna@fondprodetstvo.ru.ru. Сделать это надо не позднее 14.00 1 июня.
Телефон для справок (4912) 99-49-50.