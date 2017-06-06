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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцев приглашают поучаствовать в благотворительном забеге

14:50 / Общество
Он состоится в эту субботу, 3 июня, в Рязани, в ЦПКиО (танцевальная площадка)

За каждого участника, преодолевшего дистанцию, Ситибанк пожертвует 1 000 рублей в благотворительный фонд «ПроДетство» для ребят из Рязанской школы-интерната.

Благотворительный забег приурочен к Международному дню волонтера Citi и Дню защиты детей. Организаторы приглашают всех рязанцев со своими семьями присоединиться к акции. Для детей будет организован отдельный забег.

Расписание:

11.30 – регистрация участников, вручение фирменных футболок

12.20 – разминка

12.30 – детский забег

12.40 – забег на дистанцию 1 км

13.10 – подведение итогов

13.20 – выступление группы HoT STuFF

В рамках забега будут организованы дополнительные акции от студии праздников «Хочу играть», выступление ансамбля танца «Мёд» и кавер-группы HoT STuFF.

Желающим участвовать в благотворительном забеге необходимо прислать свои данные (ФИО и год рождения) на электронный адрес: inna@fondprodetstvo.ru.ru. Сделать это надо не позднее 14.00 1 июня.

Телефон для справок (4912) 99-49-50.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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