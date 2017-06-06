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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В этом году в Рязани откроются новый детский сад на 220 мест в микрорайоне Семчино и еще 9 групп в действующих дошкольных учреждениях

15:03 / Актуально
Исполнение в регионе поручений Президента РФ, перспективы социально-экономического развития области, подготовка к празднованию 80-летия региона – эти темы обсудили сегодня во время встречи заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Мурат Зязиков и врио губернатора Николай Любимов

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков подчеркнул, что в регионе проводится большая работа во исполнение Майских Указов Президента Российской Федерации. В частности, полностью решена проблема обеспечения местами в ДОУ детей от 3 до 7 лет. По словам Николая Любимова, в перспективе планируется увеличить количество мест в детских садах для детей раннего возраста: в 2017 году откроется новый детский сад на 220 мест в микрорайоне Семчино Рязани и еще 9 групп в действующих дошкольных учреждениях.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков отметил, что в Рязанской области уделяется серьезное внимание развитию внутреннего туризма. Так, активно реализуется проект создания кластера «Рязанский», строятся туристические объекты, необходимая инфраструктура, что, в свою очередь, дает стимул к развитию территорий.

В ходе обсуждения подготовки к празднованию 80-летия Рязанской области заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков отметил, что одна из задач власти – патриотическое воспитание. В этом важном направлении региональная власть проводит значительную работу. Врио губернатора Николай Любимов рассказал о развитии в Рязанской области Российского движения школьников и движения «Юнармия». Эти общественные объединения пользуются большой популярностью в регионе и привлекают в свои ряды все больше молодежи.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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