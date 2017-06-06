Александр Ремов будет играть за ХК «Рязань»

ХК «Рязань» договорился о подписании контракта на следующий сезон с нападающим Александром Ремовым, сообщили в пресс-службе клуба. Минувший сезон 23-летний форвард провел в «Зауралье» из Кургана.

Александр Ремов (родился 7 июня 1994 года) начинал заниматься хоккеем в родном Хабаровске. В МХЛ выступал за «Белые тигры» (Оренбург), «Амурские тигры» (Хабаровск) и МХК «Спартак». В сезоне-2015/2016, не сумев пробиться в состав вернувшегося в КХЛ «Спартака», Александр был командировал в воскресенский «Химик».

Сезон-2016/2017 Ремов провел в «Зауралье» из Кургана. Принял участие в 45 матчах чемпионата ВХЛ и плей-офф, набрал 19 (6+13) очков, 12 минут штрафа, при показателе полезности «-3».