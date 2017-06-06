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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе пешеход

16:00 / Актуально

ДТП произошло 14 мая этого года в 21.35 в Рязани напротив дома 63/11 по улице Ленина. 18-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем «MITSUBISHI-LANCER», совершила столкновение с автомобилем «AUDI-A3», а затем сбила 27-летнего пешехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «MITSUBISHI-LANCER», ее пассажирки 18-и и 19-лет, а также пешеход получили травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту дорожно-транспортного происшествия обращаться по телефону: (4912) 29-93-52, а также по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 210.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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