Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поделится с жителями и гостями Рязани своим взглядом на красоту этого мира

Выставка фотографий митрополита Марка «Мир красоты» откроется 5 июня в 14.00 в Доме печати, сообщает сайт Рязанской епархии. В экспозиции 25 фотографий. Они сделаны владыкой Марком весной этого года. На снимках рязанского архипастыря – полные воздуха русские просторы, нежная и хрупкая красота весенних цветов, распускающаяся зелень деревьв – удивительная красота и гармония созданного Богом мира, которую автор постарался отразить в своих фотоработах.

Искусство фотографии интересовало нынешнего предстоятеля Рязанской митрополии с детства, но какой-то период жизни у него не было времени посвятить себя этому творчеству. Сейчас в редкие свободные минуты митрополиту Марку иногда удается найти возможность запечатлеть великолепие окружающего мира. В прошлом году на выставке, организованной под открытым небом, с фотоработами митрополита Марка могли познакомиться москвичи. В мае этого года на факультете филологии Рязанского государственного университета открылась выставка фотопортретов, сделанных владыкой. Нынешняя выставка станет уже третьей экспозицией фотографий владыки.

На выставку приглашаются все желающие.