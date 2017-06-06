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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк поделится с жителями и гостями Рязани своим взглядом на красоту этого мира

16:38 / Культура

Выставка фотографий митрополита Марка «Мир красоты» откроется 5 июня в 14.00 в Доме печати, сообщает сайт Рязанской епархии. В экспозиции 25 фотографий. Они сделаны владыкой Марком весной этого года. На снимках рязанского архипастыря – полные воздуха русские просторы, нежная и хрупкая красота весенних цветов, распускающаяся зелень деревьв – удивительная красота и гармония созданного Богом мира, которую автор постарался отразить в своих фотоработах.

Искусство фотографии интересовало нынешнего предстоятеля Рязанской митрополии с детства, но какой-то период жизни у него не было времени посвятить себя этому творчеству. Сейчас в редкие свободные минуты митрополиту Марку иногда удается найти возможность запечатлеть великолепие окружающего мира. В прошлом году на выставке, организованной под открытым небом, с фотоработами митрополита Марка могли познакомиться москвичи. В мае этого года на факультете филологии Рязанского государственного университета открылась выставка фотопортретов, сделанных владыкой. Нынешняя выставка станет уже третьей экспозицией фотографий владыки.

На выставку приглашаются все желающие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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