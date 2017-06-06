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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцев приглашают на «Кремлевские вечера»

16:48 / Культура
Рязанцев приглашают на «Кремлевские вечера»

VI фестиваль искусств под открытым небом начнется уже в ближайшее воскресенье, 4 июня. О его программе рассказали на пресс-конференции министр культуры и туризма области Виталий Попов, директор областной филармонии Галина Соколова и художественный руководитель и главный дирижер Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергей Оселков.

«Кремлевские вечера» откроются оперой Александра Бородина «Князь Игорь» в исполнении солистов Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Рязанского государственного симфонического оркестра и Рязанского камерного хора.

«Это наша гордость и достижение, что в Рязани проводится фестиваль «Кремлевские вечера» – уникальный арт-проект в области классической музыки с приглашением блистательных вокалистов, актеров, – поделился своими впечатлениями Сергей Оселков. – Здесь сошлись все условия, чтобы он был ярким и запоминающимся – и удивительная энергетика места, самое сердце Рязанского кремля, и мастерство исполнителей, представляющих лучшие театры и творческие коллективы страны, и ожидания публики, которая настроена на встречи с прекрасным».

В Пушкинский день, 6 июня, в «Солнечный мир сказок Пушкина» приглашает зрителей заслуженный артист России Павел Любимцев. Мастер художественного слова выступит в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов им. Н.П. Осипова.

Юные дарования области выйдут на сцену в кремле 8 июня в 13 часов, чтобы выступить в сопровождении губернаторского симфонического оркестра. Состоится торжественная церемония вручения им свидетельств о губернаторской стипендии. А продолжат вечер заслуженные артистки России Ольга Кабо и Нина Шацкая.

Хоровой день фестиваля 10 июня подарит встречу с несколькими коллективами – Рязанским камерным хором, филармонической хоровой капеллой «Ярославия» и хором государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, который впервые приезжает в Рязань (художественный руководитель народный артист СССР Владислав Чернушенко).

Насыщенной будет программа и заключительного дня, 12 июня. Ее посвятят юбилейным датам выдающихся рязанцев. В День России литературно-музыкальную композицию представят артисты рязанских театров.

«К «Кремлевским вечерам» невозможно привыкнуть, каждый такой фестиваль – это открытия и откровения, и этим объясняется большое количество зрителей на концертах», – отметил Виталий Попов.

Начало всех вечерних концертов в 18 часов, вход свободный. Прогнозы синоптиков пока внушают оптимизм. Вечером 4 июня дождя не ожидается, но одеваться нужно потеплее – температура воздуха будет около 8 градусов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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