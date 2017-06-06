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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанская школьница будет работать на Международном чемпионате по футболу для дружбы как юный журналист

16:51 / Общество
Рязанская школьница будет работать на Международном чемпионате по футболу для дружбы как юный журналист

Российское движение школьников совместно с Российским футбольным союзом определили победителя конкурса на роль юного журналиста, который будет представлять Россию в пятом сезоне Международного детского социального проекта «Футбол для дружбы». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза. Проект пятый год подряд реализуется компанией ПАО «Газпром».

Победителем творческого конкурса стала 12-летняя школьница из Рязани Арина Нагавкина-Стецкевич. Кандидатура Арины была выбрана жюри из тысяч заявок школьников со всей России. Участники конкурса должны были записать оригинальный трехминутный видеоролик с рассказом о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России на английском языке.

На торжественной церемонии юного журналиста проекта «Футбол для дружбы» поздравили руководитель Департамента по проведению соревнований РФС Владимир Олексин и начальник Международного отдела РФС Елена Чарина. Руководитель аппарата РДШ Денис Клебанов вручил Арине почетную грамоту и подарки Победителя конкурса напутствовал известный российский спортивный журналист Нобель Арустамян.

Арина вместе с детьми из 64 стран войдет в состав Международного детского пресс-центра пятого сезона Международного детского социального проекта «Футбол для дружбы». Она как журналист будет работать на всех мероприятиях проекта, включая Международный чемпионат по футболу для дружбы и Международный детский форум «Футбол для дружбы». Мероприятия пройдут с 26 июня по 3 июля 2017 года в Санкт-Петербурге. Кроме того, в составе российской делегации победительница конкурса побывает на финальном матче Кубка Конфедераций FIFA, который состоится 2 июля в Санкт- Петербурге.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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