В пострадавших от урагана районах Рязанской области полностью восстановили электроснабжение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, по состоянию на 15.00 завершены работы по восстановлению электроснабжения в районах Рязанской области.
Напомним, в результате урагана в 5 районах области было отключено электроснабжение.
Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, по состоянию на 15.00 завершены работы по восстановлению электроснабжения в районах Рязанской области.
Напомним, в результате урагана в 5 районах области было отключено электроснабжение.
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