15:51 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
138

Вопросы сотрудничества обсудили в ходе встречи глава Рязанского региона Николай Любимов и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков

17:33 / Власть

Как сообщает сайт правительства области, глава региона Николай Любимов в ходе встречи отметил важность взаимодействия правительства области и компании Ростелеком, в том числе в вопросах повышения уровня информатизации региона. «Ростелеком – крупнейший в стране оператор связи и IТ-услуг, для нас совместная работа просто необходима, – сказал Николай Любимов. – Уверен, что мы выстроим наши отношения более эффективно, на взаимовыгодной основе. Все необходимое для этого есть».

В свою очередь Александр Абрамков отметил, что положительный опыт работы компании в регионах ЦФО будет применен на территории Рязанской области: «Мы высоко ценим сотрудничество с правительством области и готовы предложить ряд проектов, направленных на развитие телекоммуникационной сферы региона», – сказал он.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Благотворительный марафон «С любовью к детям!» – очень важная и значимая инициатива»

В Рязанской области усилят контроль за качеством и сроками проведения капремонта жилых многоквартирных домов

Сергей Яковлев назначен главным федеральным инспектором по Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы