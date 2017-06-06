Вопросы сотрудничества обсудили в ходе встречи глава Рязанского региона Николай Любимов и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков

Как сообщает сайт правительства области, глава региона Николай Любимов в ходе встречи отметил важность взаимодействия правительства области и компании Ростелеком, в том числе в вопросах повышения уровня информатизации региона. «Ростелеком – крупнейший в стране оператор связи и IТ-услуг, для нас совместная работа просто необходима, – сказал Николай Любимов. – Уверен, что мы выстроим наши отношения более эффективно, на взаимовыгодной основе. Все необходимое для этого есть».

В свою очередь Александр Абрамков отметил, что положительный опыт работы компании в регионах ЦФО будет применен на территории Рязанской области: «Мы высоко ценим сотрудничество с правительством области и готовы предложить ряд проектов, направленных на развитие телекоммуникационной сферы региона», – сказал он.