В Рязани расследуют смерть рабочего на стройке

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей).

По данным следствия, вечером 21 апреля этого года на первом этаже нежилого помещения, расположенного по улице Новоселов города Рязани, во время строительных работ на рабочего упала бадья для бетона, которую поднимал башенный кран. 38-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновного лица. Расследование уголовного дела продолжается.