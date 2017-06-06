В Рязанской области директор одного из акционерных обществ незаконно завладел бюджетными средствами

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в августе 2015 года между администрацией одного из сельских поселений Шиловского района и акционерным обществом был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству водопроводной сети в селе. Гендиректор акционерного общества внес ложные сведения в акты приемки выполненных работ и полностью получил оплату по договору, при этом всех условий договора не выполнил. В результате, подозреваемый необоснованно завладел бюджетными средствами в размере более 100 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.