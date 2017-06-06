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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Житель Рязанской области дома хранил марихуану

18:08 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили информацию о том, что 39-летний житель одного из сел Пронского района причастен к незаконному обороту наркотиков.

Мужчину задержали. В ходе обыска у него дома обнаружили пакет с 424 граммами марихуаны.

По имеющимся сведениям, мужчина изготовил и хранил наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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