Рязанцы могут посмотреть на авторские куклы, созданные детьми

В галерее «Для тебя» на улице Кольцова в Рязани открылась выставка детских работ студии авторской куклы «Страна чудес».

Студия существует год, руководит объединением Лариса Семочкина. У нее богатый творческий и педагогический опыт. Интересу мастерицы к авторской кукле уже десять лет. В свое время Лариса Савельевна училась у мастера кукольного дизайна Светланы Воскресенской в Москве, потом в течение шести лет обучала юных рязанцев искусству создания авторской куклы на базе Рязанского дворца детского творчества. Выйдя на пенсию, уволилась, но, уступив просьбам любимых учениц, продолжила занятия уже в стенах творческой мастерской на Кольцова.

На выставке – более 30 кукол, которые сделали за год пять учениц. Здесь персонажи любимых мультфильмов, сказочные герои, животные. Каждая кукла – со своим неповторимым характером, который, по словам педагога, очень часто похож на характер ее автора. Девочки создают свои шедевры из ткани, папье-маше, детали изготавливают из специального пластика.

У студии уже есть первые творческие победы. В этом году работа одной из воспитанниц, Анны Вишняковой, заняла призовое место на IX Российском открытом конкурсе декоративно-прикладного и народного творчества «Волшебные краски детства».

– Девочки умеют проявить фантазию, очень любят творить, потому что на самом деле сделать куклу очень сложно. Надо передать выражение лица, сделать костюм, прическу – здесь очень много направлений декоративно-прикладного творчества. Чтобы создать куклу, все это надо пройти, но сам процесс завораживает, – говорит Лариса Семочкина.