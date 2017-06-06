Бывшего начальника Сасовского лесничества подозревают в служебном подлоге

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Сасовского лесничества. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, с ноября 2015 года по май 2016 года подозреваемый, будучи начальником государственного казенного учреждения, утверждал расчетно-платежные ведомости с ложными сведениями о начислении своему сыну заработной платы и иных выплат. При этом его сын фактически трудовые обязанности в лесничестве не выполнял. В результате молодому человеку незаконно перечислены на банковский счет денежные средства в качестве заработной платы и иных выплат на общую сумму более 73 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.