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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Бывшего начальника Сасовского лесничества подозревают в служебном подлоге

18:27 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Сасовского лесничества. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, с ноября 2015 года по май 2016 года подозреваемый, будучи начальником государственного казенного учреждения, утверждал расчетно-платежные ведомости с ложными сведениями о начислении своему сыну заработной платы и иных выплат. При этом его сын фактически трудовые обязанности в лесничестве не выполнял. В результате молодому человеку незаконно перечислены на банковский счет денежные средства в качестве заработной платы и иных выплат на общую сумму более 73 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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