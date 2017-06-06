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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «Благоустройство парка имени Гагарина – перспективный общественный проект»

18:39 / Власть
Об этом заявил врио губернатора Николай Любимов во время расширенного заседания регионального правительства, которое он провел 30 мая

По словам Николая Любимова, к нему обратились жители поселка Приокский города Рязани по поводу восстановления парка им. Гагарина в качестве рекреационной зоны. В настоящее время территория требует серьезного благоустройства.

Идея благоустроить парк – благородна. Конечно, люди хотят, чтобы парк был приведен в порядок, – сказал Николай Любимов. – Это перспективный общественный проект. Для его реализации нужно объединение усилий власти и местных жителей.

Как отметил врио Губернатора Рязанской области, в регионе есть активные экологические организации, имеющие большой опыт, и они должны быть вовлечены в работу.

Николай Любимов подчеркнул, что люди сами должны решить, что именно необходимо сделать в парке. По словам главы региона, интересные идеи есть у архитекторов, градостроителей, представителей общественных объединений, местных жителей. После предварительного обсуждения проект, который устраивает большинство, должен быть реализован. «Со стороны органов власти общественным активистам, которые возьмутся за воплощение этой инициативы, будет оказана необходимая поддержка», – отметил Николай Любимов. Он добавил, что аналогичная практика уже апробирована в ряде регионов и хорошо себя зарекомендовала. «Это интересный опыт совместной работы жителей муниципалитета, активистов и органов власти», – подчеркнул глава региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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