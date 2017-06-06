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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Вопросы обеспечения безопасности жителей Рязанской области обсудили на совещании в региональном правительстве

19:14 / Власть
Сегодня глава региона Николай Любимов провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в области

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители региональных министерств и ведомств, правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов власти, администраций муниципальных образований региона.

На совещании обсуждались вопросы санитарно-эпидемической и информационной безопасности в Рязанской области, а также работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Говоря о результатах санитарно-эпидемических мероприятий, проведении работы по обеспечению качества воды, Николай Любимов отметил: «Стоит задача сделать все возможное для защиты здоровья жителей области, чтобы пруды, реки, озера оставались чистыми. В каждом конкретном случае предстоит тщательно разобраться, по какой причине происходит загрязнение водоемов, и принять меры к устранению нарушений». Глава региона подчеркнул, что канализационные сети в регионе должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, кроме того, должны быть определены ответственные за их эксплуатацию организации.

Обсуждая вопрос о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», Николай Любимов отметил, что его внедрение начато во всех муниципальных районах и городских округах области. «Использование комплекса «Безопасный город» даст возможность обеспечить быстрое реагирование на любые виды чрезвычайных ситуаций и происшествий, привлекать силы и средства, имеющиеся в непосредственной близости к месту ЧС. Оперативное получение информации позволит снизить тяжесть последствий, что очень важно», – сказал глава региона. Он также напомнил, что муниципальные образования, выбранные в качестве пилотных по внедрению комплекса, должны работать максимально активно.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросам безопасности пользователей соцсетей, в первую очередь – детей и подростков. По словам Николая Любимова, Интернет сейчас общедоступен, большинство детей бесконтрольно посещают сайты, в том числе нежелательные. Работа по блокировке таких сайтов ведется, но этого недостаточно. Глава региона поручил выработать дополнительные профилактические меры, направленные на формирование у детей, их родителей, педагогов умения ориентироваться в современной информационной среде, информировать о правилах поведения в Интернете и существующих рисках.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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