В 385 детских оздоровительных учреждениях Рязанской области отдохнет более 34 700 человек

Из них 1,5 тысячи – на морских побережьях

Тема летнего отдыха детей стала одной из главных на сегодняшнем расширенного заседании регионального правительства. Заседание провел глава региона Николай Любимов.

В работе заседания правительства региона приняли участие заместитель полномочного Представителя Президента РФ в ЦФО Мурат Зязиков, депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Красов, главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, главы администраций муниципальных образований региона, представители молодежного правительства области.

В ходе расширенного заседания регионального правительства врио губернатора Николай Любимов представил заместителя руководителя аппарата – начальника управления проектной деятельности аппарата правительства области Андрея Ковальчука.

Основным был вопрос, касающийся организации отдыха и оздоровления детей в летний период текущего года. О проведенной подготовительной работе, контрольных и проверочных мероприятиях доложили министр образования области Ольга Щетинкина, а также руководители регионального Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного управления МЧС России по области.

В целом оздоровительная кампания детей и подростков в области стартовала 30 мая и продлится до 31 августа. В 385 детских оздоровительных учреждениях отдохнет более 34 700 человек, из них 1,5 тысячи – на морских побережьях. Планируется организовать оздоровление 6200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. В целях обеспечения доступности приобретения путевок родителями введена электронная очередь, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг Рязанской области.

Откроются 8 новых лагерей труда и отдыха в Ряжском, Сасовском и Старожиловском районах. Также будут работать 6 палаточных туристических лагерей, робототехнический лагерь «Робошкола», лагерь актива старшеклассников «Рубин» и детских общественных объединений «Пламенный». На туристической базе «Серебряные пруды» появится новая профильная смена «Юный пожарный-спасатель». Кроме того, в текущем году профильный военно-патриотический лагерь «Юный десантник» будет работать в рамках Всероссийского движения «Юнармия» на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова. Пройдут также смены юных техников, экологов, краеведов, туристов, лингвистов, спортсменов.

С 20 по 29 мая проведена межведомственная приемка готовности загородных лагерей к летней кампании, все организации отдыха и оздоровления обследованы на предмет технической оснащенности и антитеррористической защиты, укомплектованы воспитателями и вожатыми, медицинскими работниками. Впервые была проведена защита образовательных программ всех организаций отдыха детей. Разработаны программы, направленные на патриотическое, духовно-нравственное воспитание, развитие творческого потенциала детей, формирование навыков здорового образа жизни. Особое внимание уделено мероприятиям, связанным с 80-летием Рязанской области и Годом экологии, в которых будут активно задействованы музеи и театры региона.

В подготовительный период проведена работа по улучшению материально-технической базы загородных учреждений, во всех лагерях проведен косметический ремонт спальных, игровых помещений, сантехнического и электрооборудования, противопожарных систем. Закуплена мебель, постельные принадлежности, кухонная посуда, игровое и спортивное оборудование, обновлен библиотечный фонд.

«Школьники должны хорошо отдохнуть и оздоровиться за летние месяцы», – подчеркнул глава региона Николай Любимов. По словам врио губернатора, профильным министерствам и ведомствам необходимо в течение всей кампании проводить регулярные проверки санитарно-эпидемиологической обстановки во всех учреждениях, при этом уделять пристальное внимание качеству питания, состоянию водоемов, отведенных для купания. Кроме того, должен быть обеспечен особый контроль за безопасностью детей.

Участники расширенного заседания одобрили также изменения, внесенные в региональную программу «Дорожное хозяйство на 2014-2022 годы». В частности увеличены объемы финансирования за счет дополнительных средств из федерального бюджета в размере 150 млн. рублей, которые выделены региону в 2017 году на капремонт мостов и путепроводов, находящихся в аварийном состоянии. В муниципалитеты будут направлены дополнительные средства на строительство, реконструкцию, ремонт и проектирование автодорог местного значения. Кроме того, изменения предусматривают, в том числе, выделение средств на начальный этап работ по строительству дороги в поселке Лесной Шиловского района, а также на создание дорожной инфраструктуры в рамках проекта по строительству туристско-гостиничного центра «С. Есенин» в с. Константиново Рыбновского района.

Утвержден также ряд законопроектов, согласно которым некоторые нормативные правовые акты области приведены в соответствие с действующим законодательством.

Источник: сайт правительства Рязанской области