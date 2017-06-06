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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Пожарные и спасатели работают на месте падения самодельного летательного аппарата в Рязанском районе

21:04 / Происшествия
Пожарные и спасатели работают на месте падения самодельного летательного аппарата в Рязанском районе

В 18 часов 35 минут поступило сообщении о падении по предварительной информации самодельного летательного аппарата около аэродрома Протасово в Рязанском районе. Имеется пострадавший, сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, оперативная группа главного управления МЧС России по Рязанской области, полиции, скорой медицинской помощи – всего 11 единиц техники и 27 человек.

Фото с сайта главного управления МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 30 мая 2017 года
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