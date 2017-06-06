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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Полевая тишина Паустовского

00:01 / Общество
Путешествие с писателем от Стенькина до Екимовки
Полевая тишина Паустовского

Два великих человека воспели красоту рязанской земли: Сергей Есенин в стихах и Константин Паустовский в прозе. И, в первую очередь благодаря им, многие люди из России и зарубежья знают о нашем крае.

31 мая исполняется 125 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского. Эта дата будет широко отмечаться на Рязанщине, в том числе и в селе Екимовка. Хотя это село расположено сравнительно далеко от мещерского края и нет там живописных лесов и озер, тем не менее она тесно связана с именем Паустовского. Именно здесь произошло первое знакомство писателя с рязанской землей.

В далеком 1923 году, в конце лета, он с женой Екатериной Степановной Загорской-Паустовской приехал навестить дядю жены, Петра Александровича Загорского – священника екимовской церкви Успения Пресвятой Богородицы. Отец Петр послал на ближайшую железнодорожную станцию Стенькино за четой Паустовских лошадь, запряженную в телегу. Константин Георгиевич посадил жену и положил вещи на телегу, а сам около 20 километров шел сзади пешком.

Свой приезд в Екимовку Паустовский подробно описал в «Повести о жизни», в главе «Полевая тишина»: «Ока разделяет Рязанскую область на две обособленные части: северную – лесистую и болотистую – и южную – полевую и овражную. Село Екимовка… лежало в южной части, среди бесконечных полей. Я был огорчен, что еду в безлесные места. Но как только я вышел из теплушки на полустанке Стенькино за Рязанью, то тут же забыл о своем огорчении». Его очень поразила необычная «полевая тишина» этой местности.

Константин Георгиевич, будучи заядлым рыболовом, много раз сидел с удочкой на берегу реки Павловки, а также побывал на всех окрестных водоемах. Он подолгу общался с жителями Екимовки, узнавал об их жизни и чаяниях. Паустовский заметил, что, несмотря на бедность екимовцев, они, тем не менее, любят свое село. Батюшка Петр ему, например, заявил: «Буду есть мякину, а Екимовки не кину».

Паустовский несколько недель прожил в доме Петра Загорского. Образ жизни сельского священника, а также природа этого уголка рязанского края, жизнь и быт екимовских крестьян нашли отражение в книгах писателя.

Учащиеся Екимовской средней школы в течение многих лет собирали материалы о Паустовском для школьного музея. И их поисковая работа 10 лет назад была оценена по достоинству. Во время празднования 115-летия со дня рождения писателя при участии многочисленных гостей из России, ближнего и дальнего зарубежья в рамках Международной научно-практической конференции прошла торжественная церемония присвоения школе имени Константина Георгиевича Паустовского.

В 2012 году волонтерская экологическая организация Екимовской школы обозначила новую тропу Паустовского. Она прошла от окраины села Екимовка до железнодорожной станции Стенькино. Этот путь не раз проходил Паустовский почти 90 лет назад. И по этой тропе уже прошли многочисленные туристы, а экскурсоводами стали, разумеется, екимовские ребята.

В Екимовской школе периодически проводятся классные часы и уроки, посвященные жизни и творчеству К.Г. Паустовского. Учащиеся школы пишут сочинения и рисуют картины по произведениям писателя. Екимовская школа поддерживает тесную связь с Московским литературным музеем-центром Паустовского, который оказывает помощь в обновлении экспозиций школьного музея.

К 125-летнему юбилею писателя учащиеся школы им. Паустовского подготовили новый сюрприз – проложили вдоль тропы, носящей имя писателя, учебную экологическую тропу. На трех станциях: Географической, Ботанической и Зоологической – можно услышать от опытных школьников-экскурсоводов информацию о рельефе местности, ее растительном и животном мире.

Также в Екимовке в преддверии юбилея Паустовского в память о его пребывании в селе на здании сельского дома культуры была открыта мемориальная доска.

После юбилейных меро­приятий коллектив Екимовской школы намерен продолжить изучение жизненного пути и творчества своего любимого писателя.

Николай Булычев
Фото из архива Екимовской средней школы им. К.Г. Паустовского

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 97 (5384) от 31 мая 2017 года
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