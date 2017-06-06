Спортивный курьер

Только восьмые…

В Пензе матч против местного «Зенита» провела «Рязань». Это был заключительный поединок для соперников в первенстве России среди команд второго дивизиона (группа «Центр»). Первый тайм прошел при заметном территориальном преимуществе гостей, но счет открыли хозяева. После навеса на ворота мяч от мокрого после дождя газона перелетел всю нашу защиту и голкипера Сергея Правкина. Во втором тайме «Зенит» заиграл агрессивнее и ближе к окончанию поединка закрепил успех. Наша дружина в итоге проиграла – 0:2. «Мы уступили в борьбе характеров, – сказал, подведя итог матчу, главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян. – При такой дождливой погоде на первый план выходят волевые качества футболистов, на высоте оказались наши соперники. До перерыва дважды удачная игра вратаря «Зенита» помешала нам открыть счет, а сильнейший удар Владислава Мещерякова после подачи углового отразила штанга. Возможно, если бы забили хотя бы один гол, пошла бы другая игра»…

Поражение опустило нашу дружину на итоговое восьмое место.

Какой вуз сильнее

Завершается первенство области по футболу среди высших учебных заведений. Игра за седьмое место. «РГАТУ» – «Ряз ГМУ» – 2:4, 1/4 финала, «АПУ ФСИН» – «РИ МАМИ» – 3:1, «РГУ» – «РФ МУ МВД» – 4:2. Позавчера состоялись полуфинальные поединки. После ничьей в основное время (2:2) в серии пенальти футболисты «РГРТУ» победили команду «РГУ» – 8:7. Во втором полуфинале «РВВДКУ» оказалось сильнее «АПУ ФСИН» – 7:1. Сегодня на стадионе РГРТУ в 16.00 начнется матч за «бронзу» между командами «РГУ» и «АПУ ФСИН», в 18.00 на поле выйдут претенденты на «золото» – «РГРТУ» и «РВВДКУ».

Мастер-класс от олимпийского чемпиона

В Рязани, в спортивном зале Дворца детского творчества, мастер-класс для юных баскетболистов провел олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Советского Союза» и России Иван Едешко. Ассистентами легендарного баскетболиста выступили игроки БК «Рязань» Евгений Карпеко и Илья Мамонов.

«Очень рад, что приехал в Рязань, знаю, что здесь по-настоящему заинтересованы в баскетболе, – признался олимпийский чемпион. – Я много езжу по стране. Провожу мастер-классы, я в неоплатном долгу перед Родиной – за все, что она мне дала, поэтому стараюсь передать молодежи навыки и умения, которыми обладаю. Главное, хочу донести – через занятия физической культурой и спортом, обретая уверенность, амбиции, целеустремленность, мальчишки и девчонки способны добиться успехов в жизни, необязательно в баскетболе, в любой другой профессии».

Мастер-класс продолжался два часа. Основное внимание он уделил пасу – тому, за счет чего советские баскетболисты выиграли Олимпиаду в Мюнхене. По окончании занятия ветеран рассказал о финальном матче Олимпиады 1972 года, о своем чудо-пасе за три секунды до финальной сирены на Александра Белова, который принес советской команде победу над непобедимыми до этого американцами. Участники мастер-класса с огромным интересом посмотрели документальный фильм об Иване Ивановиче Едешко, о тех незабываемых «трех секундах».