Вместо пустыря – спортплощадки

Какой-то десяток лет назад здесь были пустыри, а теперь – стадион и площадка для игры в волейбол. Футбольное поле не пустует – здесь любители погонять мяч проводят тренировки, соревнования. Та же картина и на волейбольной площадке – мяч над сеткой летает с утра до позднего вечера.

Спортсооружения в Солотче стали настоящими центрами притяжения для местных жителей, а также для приезжающих в поселок отовсюду – из Рязани, области и других регионов России. Занимаются футболом и волейболом, участвуют в соревнованиях по этим видам спорта школьники, студенты, рабочие, сотрудники разных организаций.

А заодно – участвуют в благоустройстве спортсооружений и окружающих их территорий. Удаляют мусор, привозят речной песок для волейбольной площадки, способствуют сохранности спортинвентаря. Конечно, не все вручную. Полянское ДРСУ помогло – выделило трактора, грейдер. В результате по современному слову техники было обустроено футбольное поле, заново возведена волейбольная площадка…

Солотча постепенно превращается в центр здорового образа жизни и спорта. И занимающиеся здесь не пустым времяпре­провождением, а целенаправленными тренировками, участием в соревнованиях искренне благодарят руководителя Солотчинского реабилитационного центра «Троицкий» Андрея Головина и ветерана – школьного преподавателя физкультуры Владимира Рыбинского. Ну а все заботы о проведении работ, организации досуга солотчинцев и гостей поселка взяли на себя ведущие специалисты префектуры Советского округа города Рязани.

Летний спортивный сезон стартовал. Верится: он станет намного насыщеннее, богаче на события, чем предыдущие. Солотча приглашает и спортсменов, и просто любителей здорового образа жизни на спортивные площадки.