Вместо пустыря – спортплощадки

Спортсооружения в Солотче стали настоящими центрами притяжения для местных жителей, а также для приезжающих в поселок отовсюду – из Рязани, области и других регионов России. Занимаются футболом и волейболом, участвуют в соревнованиях по этим видам спорта школьники, студенты, рабочие, сотрудники разных организаций.
А заодно – участвуют в благоустройстве спортсооружений и окружающих их территорий. Удаляют мусор, привозят речной песок для волейбольной площадки, способствуют сохранности спортинвентаря. Конечно, не все вручную. Полянское ДРСУ помогло – выделило трактора, грейдер. В результате по современному слову техники было обустроено футбольное поле, заново возведена волейбольная площадка…
Солотча постепенно превращается в центр здорового образа жизни и спорта. И занимающиеся здесь не пустым времяпрепровождением, а целенаправленными тренировками, участием в соревнованиях искренне благодарят руководителя Солотчинского реабилитационного центра «Троицкий» Андрея Головина и ветерана – школьного преподавателя физкультуры Владимира Рыбинского. Ну а все заботы о проведении работ, организации досуга солотчинцев и гостей поселка взяли на себя ведущие специалисты префектуры Советского округа города Рязани.
Летний спортивный сезон стартовал. Верится: он станет намного насыщеннее, богаче на события, чем предыдущие. Солотча приглашает и спортсменов, и просто любителей здорового образа жизни на спортивные площадки.