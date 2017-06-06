Подарок для преданных друзей

В Рязани открылся новый Центр длительной передержки безнадзорных животных

Месяцы планов, документов и упорного труда. Несколько недель физической работы. Два субботника. Стараниями сотрудников и волонтеров центра уголок промзоны превратился из свалки мусора и бурьяна в чистую площадку с клумбами и рисунками на стенах будущих зимних вольеров. В просторных вольерах живет около сотни собак, по большей части метисы и дворняги. Каждая из них готова отправиться в новый дом к любящим хозяевам.

Новый пункт передержки – второй после помещения на проезде Яблочкова. Там специалисты службы по контролю за безнадзорными животными принимают собак, пойманных на улицах и привезенных волонтерами. Животных ждут осмотр и лечение, а если нужно, то и карантин. После выздоровления, стерилизации и установки микрочипа с информацией собаки попадают в новый центр. Служба заменила собой муниципальное предприятие «Лайка», которое просто умерщвляло бездомных животных. Теперь собаки живут на Южном промузле и получают заботу и внимание. Щенки от двух месяцев и взрослые псы соседствуют в вольерах, играют и гуляют под присмотром работников службы. Организация сама закупает мясо и крупы, и в хозяйственном блоке готовится еда для собак. А школьники Рязани с семьями собирают сотни килограммов сухого корма в помощь животным на «Неделях добра».

Двери будущих зимних вольеров центра расписала волонтер Анастасия Крючкова. Три собаки, нарисованные на одном из помещений, – исторические для Службы животные. Черного Ричарда девять лет назад подобрала на улице нынешний директор организации, зоозащитник Марина Селезнева. Тогда она впервые задумалась, как важно не оставлять братьев меньших без человеческого тепла. Белый пес Дарси – самый пожилой на данный момент питомец Службы. А рыжую собаку в 2016 году забрал к себе глава администрации Рязани Олег Булеков. Он приехал на открытие нового центра вместе с начальником управления образования и молодежной политики Алексеем Зиминым. Марина Селезнева вручила благодарственную грамоту Олегу Евгеньевичу, сотрудникам ветеринарной клиники «Вита», инициативных групп «Лучшие друзья» и «Спасибо за жизнь» и другим неравнодушным людям, помогавшим в открытии центра и уходе за животными.

Служба по контролю за безнадзорными животными продолжит работу организацией уроков добра для школьников. Также планируется приглашать на практику студентов-ветеринаров, которые приобретут бесценные навыки и помогут работникам центра. И, конечно, любую собаку по договору может забрать каждый горожанин. «У собаки есть чип с номером и основной информацией о ней, а человек предъявляет паспорт. Мы рассказываем об особенностях характера животного, об уходе и питании», – пояснила Марина Селезнева.

Познакомиться с животными лично и обрести нового друга можно ежедневно, с 9.00 до 18.00. Центр длительной передержки безнадзорных животных находится по адресу: Южный промузел, дом 6, строение 38, остановка «Завод Центролит». Телефон для справок 44-04-74.