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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Дорогая моя культура

00:01 / Культура
Было девять филиалов, а остался один. Почему?
Дорогая моя культура

Есть крылатая фраза: «Культурки не хватает», то есть не очень воспитан, образован человек. А что сегодня не хватает самой «культурке», чтобы образовывать и воспитывать? Этот вопрос обсуждался недавно на заседании «круглого стола» в областной Горьковской библиотеке. С одним из его участников – директором Рязанского филиала Московского института культуры Владимиром Валентиновичем Калининым – наш сегодняшний разговор.

Для начала вспомнили историю вуза, который в начале 80-х замышлялся как Всесоюзный заочный институт культуры для Нечерноземной зоны страны. Такой план не осуществился, и институт стал одним из филиалов Московского института культуры, число которых в 90-е годы достигло девяти. Из них, можно сказать, уцелел лишь рязанский – для очников и заочников, на бюджетной основе и платной…

Р.В. – Владимир Валентинович, почему так вышло?

В.К. – Причины разные. Большинство из ныне несуществующих филиалов создавалось в коммерческих целях, а требования к организации высшего образования были ужесточены, особенно после введения ежегодного мониторинга соответствия отраслевому профилю вуза. Это основная причина, на мой взгляд. Мы тоже соблазнов не избежали и, может быть, выжили-то в девяностые годы, опираясь на договорные отношения с предприятиями на подготовку кадров, благодаря, например, сотрудничеству со Сбербанком. Но о своих задачах в качестве творческого учебного заведения не забывали, ведь мы – единственная образовательная организация высшего образования на территории Рязанской области, где есть необходимые условия и неповторимая творческая атмосфера для обучения профессиям в сфере культуры и искусства. И материальная база у нас дает возможность для развития творческих профессий. Конечно, при всех тех бурных преобразованиях, которые сейчас происходят, мы не избежали оптимизации. Пришлось «ужиматься», объединять факультеты и «непрофильные» кафедры, но жизнеспособную основу мы сохранили.

Приходят к нам учиться на основе конкурсного отбора, который идет под эгидой федерального Министерства образования и науки. Головной вуз выделяет нам бюджетные места. В этом году их 49. К платному обучению отношение абитуриентов, в силу понятных причин, неоднозначное. Но потребность в профессиональных специалистах растет быстрее, чем возможность найти их на рынке труда, и люди, так или иначе, приходят к пониманию необходимости вложения в образование как инвестицию в будущее своих детей. Такая позиция заметна и среди руководителей муниципальных и региональных органов управления. Так, например, если администрация муниципального образования имеет необходимость в каком-нибудь очень нужном специалисте, то она подписывает договор и оплачивает его обучение. Как правило, в нашей практике – это заочная форма образования.

Р.В. – Каких же специалистов вы сейчас выпускаете?

В.К. – Бюджетные места выделяются по девяти направлениям и 16 профилям обучения, в том числе, например: режиссура, дизайн, народно-художественное творчество, хореографическое искусство, социально-культурная деятельность, дирижирование и др. Но могу сказать, что наши выпускники – это, как правило, не специалисты «узкого профиля». Имея диплом по социально-культурной деятельности, наши выпускники могут с успехом исполнять управленческие функции и руководить художественно-творческими коллективами, как любительскими, так и профессиональными. Был у нас один студент, Володя Шарапов, учился режиссуре, а стал министром культуры Мордовии. В 45 регионах России наши выпускники за 37 лет существования филиала стали руководителями областных и муниципальных органов культуры, успешными деятелями культуры и искусства. Но 70 процентов питомцев успешно трудится, конечно, на Рязанщине. Вот такой большой потенциал у людей, предназначенных работать, как говорят, на ниве культуры.

Р.В. – Владимир Валентинович, сейчас все прямо-таки криком кричат: «Дети мало читают». Да и не только дети. Все подмял Интернет. Много зависит от библиотекарей. Как, на что вы ориентируете будущих представителей этой профессии?

В.К. – Мы их ориентируем на преданность профессии. Хотя по ряду прогнозов, профессия библиотекаря в первой половине XXI века вообще отомрет. Я не сторонник таких перспектив. О будущем библиотек идут жаркие споры. На мой взгляд, библиотеки в реальной практике превращаются в общественно-политические, общественно-культурные центры, то есть начинают выполнять досуговые, обучающие, просветительские функции. При этом они сохраняют и развивают традиционные формы работы с книгой. Поэтому я своим студентам говорю: «Ребята, вы лучшие в мире, но не надейтесь, что вам придется только книжки выдавать, старайтесь чувствовать время». В то же время библиотекарь должен быть не только гуманитарием, но и специалистом, способным работать с техническими системами, с программным, электронным оборудованием. Но для всего этого требуется качественно новая учебная база. Такой базы пока нет, и я говорю здесь не только про наш филиал. Вопрос этот прорабатывается на самом высоком уровне, потому что средства требуются очень большие.

Р.В. – А другие специальности меньше денег требуют?

В.К. – Куда там! Очень затратное направление, например, дизайн: нужны хорошо оборудованные рабочие места студентам, расходные материалы… Или хореография: здесь одни костюмы чего стоят! Но, несмотря ни на что, мы готовим кадры серьезно, то есть на поток выдачу дипломов не ставим. Не все студенты дотягивают и допускаются до итоговых испытаний и защиты дипломных работ. Но кто чувствует, что способен на большее и стремится выйти за рамки учебного стандарта, всегда получит нашу поддержку, второе образование, достигает высот. В этом смысле слышали, наверное, о нашей Екатерине Щербаченко, солистке Большого театра, удостоенной титула лучшего сопрано мира?.. Но большинство наших выпускников – это квалифицированные, надежные «рабочие лошадки» в ДК и клубах, в школах и библиотеках, без которых мир станет другим, серым и безрадостным.

Р.В. – Владимир Валентинович, несмотря на то что сфера культуры по-прежнему «малозарплатная», а время нынешнее – «коммерческое», все-таки идет к вам молодежь учиться и пению, и дирижированию, и игре на музыкальных инструментах…

В.К. – Есть люди, которые чувствуют в себе «искру божью» и не могут не пытаться реализовать себя. А когда что-то получается и видишь, что ты нужен своим зрителям, ученикам, своему народу – как от такого откажешься? Ведь правильно говорят, что не в деньгах счастье.

Р.В. – В разговоре на заседании «круглого стола» меня заинтересовала ваша фраза: «Наши молодые дизайнеры создали проекты каждого уголка Рязани». Это же замечательный замысел: обновить, осовременить, сделать более пригодным для жизни людей наш родной город. А есть ли возможность хотя бы часть этих проектов воплотить в жизнь?

В.К. – Это действительно так. Более того, к проектам выпускников, посвященным нашему городу, появился живой интерес у руководства. Их поддержал главный архитектор города, и глава администрации Рязани, ознакомившись с работами, одобрил участие студенческих дизайнерских проектов от имени города в ХХ международной конференции дизайнеров и в специализированной международной выставке-конкурсе «Дизайн-Лэнд 2017» в Сочи 22-26 мая. Не без гордости скажу, что еще на предварительном этапе оргкомитет включил наши проекты в число финалистов. А по итогам конкурса восемнадцать наших проектов стали лауреатами и заняли практически все ступени пьедестала этого международного конкурса. Этот результат – закономерное следствие работы преподавателей и студентов, когда творческие идеи находят и поддержку, и развитие в совместном учебном процессе. Будем надеяться, что многие из проектов найдут свое воплощение на улицах и площадях Рязани. Вы сказали: «сделать более пригодным для жизни»… С помощью молодых и увлеченных великим делом развития культуры студентов это сделать удаст­ся. Наверное, это самое главное.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 97 (5384) от 31 мая 2017 года
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