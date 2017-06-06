Книга говорит

О довоенном, военном, а также послевоенном времени – из первых уст

В Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги «На острие борьбы. Воспоминания прокурора. Статьи, интервью, выступления». Автор книги – Виталий Сергеевич Толстов, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, прокурор и разведчик, член Союза журналистов России.

Автор книги родился в 1925 году, недавно отметил свой 92-й день рождения. На своем жизненном пути Виталий Сергеевич не раз становился свидетелем, а то и участником важнейших исторических событий ХХ века.

В своем сочинении Виталий Сергеевич вспоминает о тяжелом довоенном детстве, о том, как они с матерью и пятью братьями ютились в ночлежке. Как их хотели выгнать оттуда, и как им чудом удалось остаться. Рассказывает Виталий Сергеевич о том, как в шестнадцать лет участвовал в обороне Москвы. И о том, как дальше служил в Венгрии, работал прокурором во Львове, Одессе, Плесецке, Тбилиси.

– Самое главное – это порядок и дисциплина. А также готовность защищать Родину при всех обстоятельствах, – подчеркнул Виталий Сергеевич.

Автор также рассуждает о распаде Советского Союза, о приватизации, о нынешнем состоянии России.

В книге более девятисот страниц, проиллюстрированных фотоснимками.

– Над этой книгой я трудился два года, много интересного материала, еще на несколько книг хватит, – рассказал автор.

На презентации Виталий Сергеевич рассказал об интересных фактах своей биографии: о своем участии в рок-фестивале «Нашествие» с песней «Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет…». О своем огромном фотоархиве, в котором присутствует даже совместное фото с министром обороны Сергеем Шойгу. И о том, что он очень уважает рыбалку и никогда не откажется от возможности половить рыбку.

Друзья и коллеги поздравили Виталия Сергеевича с выходом книги.

– Самое главное, на мой взгляд, чтобы историю писали историки и очевидцы, но не политики, – поделился своими мыслями Николай Никифорович Ткач, председатель областного совета ветеранов войны.

Гостями презентации стали и курсанты Академии ФСИН.

– Мы должны знать нашу историю, особенно то, что касается Великой Отечественной войны. Мы должны помнить своих героев, они заслуживают этого. Каждое посещение таких мероприятий дает нам возможность помнить тех, кто нас защищал, и гордиться ими, – сказал Евгений Коршунов, курсант академии.

Виталий Сергеевич полагает, что эта книга будет полезна молодежи, а в особенности студентам юридических факультетов.

Несколько экземпляров книги Виталия Сергеевича передали библиотеке имени Горького, Академии ФСИН. А самый первый экземпляр автор подарил главе региона Рязанской области Николаю Любимову.

Мария Жарикова