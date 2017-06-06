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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Где логика? Или из чего состоит массовое кино…

00:01 / Авторская колонка
Где логика? Или из чего состоит массовое кино…

Я люблю фильмы ужасов, триллеры, фантастику. Они помогают мне уйти в мир приключений и фантазий. Такие блокбастеры невозможны без огромного количества компьютерной графики, спецэффектов и закрученного сюжета. Все это добавляет зрелищности, вау-эффекта и рассчитано на таких впечатлительных людей, как я. Но порой даже мне, человеку, пришедшему на фильм только из-за того, что «там же снимается Вин Дизель!», хочется встать среди киносеанса и спросить: «ГДЕ ЛОГИКА И ЧТО ЭТО БЫЛО?!». Пробежимся по самым распространенным элементам любого блокбастера.

В любом таком фильме взрослые люди, за спиной которых не один погибший в нелепой ситуации товарищ, все равно идут в темноту поодиночке... И когда очередной напарник погибает, что звучит? «Мы должны держаться вместе!» Правильно! Но всегда среди них есть кто? Глухой! Человек, который будто не слышит общего приказа, все равно отбивается от «стаи» и тоже погибает. Из той же серии «человек, изучающий ночью подвал». Часто это бывает именно женщина, живущая одна. Нет, она не стала звонить в полицию, услышав необычные звуки под домом. Она решила проверить сама.

Или: вечная типичная ошибка людей, которая мне кажется очень нелогичной. Но без нее не было бы и сюжета. Герои попадают на незнакомую планету и сразу начинают ее изучать (как это было, например, в фильме «Чужой. Завет»): ходят по пояс в воде, трогают растения и неизвестные субстанции, дышат без «защиты»… Ребята, вы серьезно?!. Нет, спасибо вам, конечно, за экшн. Но я реально сомневаюсь в вашей адекватности и чувстве самосохранения. Или: когда герои, у которых на «хвосте» сидят убийцы, решаются переночевать у случайных знакомых (фильм «Логан»). И в результате ни в чем неповинная семья, приютившая путников, становится жертвой. Зачем, спрашивается, вы подвергли такой опасности мирных людей? Или вы думали, что преследователи тоже заночуют в мотеле по пути?.. Нелогично и жестоко получилось!

Еще одна категория героев – убийцы-стендаперы, которые, перед тем как нажать на курок, любят произносить долгие философские монологи. Ну это такие речи, за время которых герой под дулом пистолета успевает собрать из шнурка и двух ржавых гвоздей рогатку и укокошить противника.

Женщина. В любом фильме есть стройная, сексапильная блондинка или роковая брюнетка лет 23 – 27, которая отлично разбирается в оружии, ядерной физике, умеет водить космический корабль и дерется, как молодой Чак Норис. Костюм ее пренепременно обтягивающий, а макияж идеальный даже после того, как она боролась с маньяком в бассейне.

Блокбастеры о космосе. Обычно все эти фильмы полны несуразных и в принципе невозможных ситуаций с точки зрения физики. Но, как известно, рассчитаны они на обывателей типа меня, поэтому все эти чудесные выживания в центре черной дыры, прогулки «пешком» на МКС и прочая космическая ересь – комедия для людей науки.

Герой-«шкаф». Это типичный образ для боевиков, который готов на все ради семьи, попавшей в беду. По сюжету в него бесполезно врезаются ракеты, пули летят мимо, ножи успешно отскакивают от его перекачанных мышц. И все это во имя финальной битвы на кулаках с главным злодеем. Конечно же, глава семейства побеждает из последних сил, доказывая, что зло всегда получает по заслугам. В принципе финал таких фильмов всегда известен, особенно если там играет легендарный Арнольд Шварценеггер.

А как мне нравятся герои в масках! Всегда удивляло, неужели их можно не узнать по голосу в обычной жизни? Особенно если ты с ним часто встречалась и общалась, как, например, в «Человеке-пауке»?

И все же, несмотря на всю их нелогичность, фантастичность сюжета и кучу вопросов, возникающих после просмотра, люди любят блокбастеры за их эффектность. Особенно молодежь. И даже самый первый фильм-блокбастер «Челюсти» (1975 год) Стивена Спилберга, в котором акула отплывала назад, чего в природе быть не может, до сих пор находится в коллекции лучших фильмов, будоражащих нервы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 97 (5384) от 31 мая 2017 года
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