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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Творческий подход

00:01 / Лесные вести
В Рязани подвели итоги конкурса детского рисунка «Сбережем лес от пожара»
Творческий подход

Для участия в конкурсе, организованном министерством природопользования региона в рамках Года экологии, приглашались школьники с 1 по 11 классы. Общее число работ составило больше пятисот. Самыми активными участниками оказались ученики 1-4 классов, которые прислали на конкурс более 300 рисунков.

Каждая из работ выполнена в своем неповторимом стиле и технике. Инструменты самовыражения участники выбрали совершенно разные – кисти и краски, мелки, карандаш и даже аппликацию. Рисунки приходили из различных уголков области, включая как рязанские школы, так и школы Ермишинского, Чучковского, Рыбновского, Сасовского, Путятинского, Касимовского, Пронского, Спасского, Клепиковского и других районов.

26 апреля компетентное жюри выбрало 60 лучших работ, которые прошли на следующий этап конкурса – онлайн-голосование. Рисунки были размещены в открытом доступе на сайте министерства природопользования области.

По результатам голосования были выбраны призеры в трех возрастных группах:

с 1 по 4 классы: 1 место – Лилия Родина; 2 место – Анастасия Журавлева; 3 место – Павел Богатов;

с 5 по 8 классы: 1 место – Татьяна Прудникова; 2 место – Дарья Селезнева; 3 место – Екатерина Рощина;

с 9 по 11 классы: 1 место – Екатерина Инина; 2 место – Андрей Куликов; 3 место – Дарья Грушкина.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в ближайшее время в информационно-аналитическом центре «Рязанский лес». Все участники конкурса будут отмечены благодарностями Центра защиты леса Рязанской области и министерства природопользования региона.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 97 (5384) от 31 мая 2017 года
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