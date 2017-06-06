Вкладывать не меньше, чем забирать

Как лесоарендаторы участвуют в развитии отрасли

Все фирмы, которые желают эксплуатировать лес промышленным способом, обязаны подчиняться жестким требованиям закона: сохранять леса, поддер­живать приемлемый уровень «экологического следа». Далеко не все игроки рынка готовы соответствовать этим требованиям, но только те, у кого все получается, имеют возможность заключить контракт аренды леса с государством.

Среди таких фирм – ИП «Агапкина Е.Г.». Основной вид деятельности предприятия – лесозаготовка. В зоне их ответственности 27,3 тыс. гектаров в Ерахтурском лесничестве. Один из бизнес-партнеров, Алексей Агапкин, охотно рассказывает об особенностях лесного бизнеса и о том, сколько нужно вложить в лес, прежде чем что-то у него забрать.

А.А. – У нашей фирмы основная специализация – заготовка древесины. Еще есть небольшое лесопильное производство. В работе находятся два валочных комплекса «Джон Дир». С нами сотрудничает много субподрядных организаций. Их привлечение к работе тоже можно считать созданием рабочих мест. В результате общее количество сотрудников – более шестидесяти.

Р.В. – С какими видами древесины вы работаете?

А.А. – В основном у нас идут в работу мягкие лиственные породы – осина и береза. Их в общей массе 80%. Хвойные породы занимают гораздо меньшую долю. Дело в том, что большая часть земель находится в кислой и слегка заболоченной зоне, что ценные породы там не растут, а в государственном контракте аренды прямо прописано, что мы, эксплуатируя лес, обязаны работать на всей площади отведенного под аренду участка. Но и древесина, которая на профессиональном языке заготовщиков называется «мягкая листва», тоже находит спрос. Из нее, к примеру, делается древесный уголь, пиломатериалы низких сортов, щепа. Сосновой древесины высокого уровня на нашем участке не более 10%, но и при таких раскладах рентабельно производство.

Р.В. – Как вы восстанавливаете лес?

А.А. – У нас есть отдел, который этим занимается. Фирма организовала питомник, где выращивают саженцы. Мы собираем шишки, сушим их. Заготовленные семена хранятся в холодильниках до пяти лет без потери всхожести. Сейчас у нас хранится посевной материал, которого хватит, чтобы засадить 700 гектаров леса. Поскольку мы сами высаживаем ежегодно только несколько десятков гектаров, то образуется излишек саженцев. Он отлично продается лесохозяйствам внутри региона и за его пределами, а также по госконтрактам. После того как на выработанной делянке будут посажены новые деревца, сортовой сосновый лес появится только через 85 лет. Для березы этот срок составляет 65 лет. Так что инвестициями в основной капитал лесовосстановление назвать сложно. Это вклад скорее в будущее, уже новые поколения лесопромышленников смогут работать на этом месте так же, как работаем мы с лесом, который кто-то посадил здесь в самом начале 30-х годов прошлого века.

Р.В. – Как меняется лес в связи с тем, что вы постоянно с ним работаете?

А.А. – Мы обязаны производить четкую рекультивацию. Там, где растет сосна, надо сажать сосны, там, где береза и осина, – только эти породы деревьев. Да по-другому и не получается, поскольку распределение леса по породам происходит с учетом почв. Но в целом лес становится лучше. Порубки ведь происходят на заранее согласованных делянках, мы в ответе за весь взятый в аренду участок. На нем постоянно нужно проводить санитарные рубки больных деревьев, очистку от валежника и сухих веток. В случае необходимости мы заказываем проверку участка лесопатологам. Они дают рекомендацию, каким образом можно предотвратить эпидемии заболеваний среди деревьев, каким образом высаживать новый здоровый материал. В целом с годами лес на участке, при обработке добросовестными арендаторами, становится только лучше. Очень медленно, но все-таки повышается процент ценных пород деревьев. Вообще, в нашем деле нужно непрерывно 50 лет делать одно и то же, только тогда будет виден результат.

Р.В. – Каковы ваши планы на будущее?

А.А. – Мы хотим продолжить модернизацию производства, закупать новую технику как для валки, так и для лесовосстановления. Не остается без внимания и участок переработки низкосортной древесины. Необходимо создать участок производства картонажных материалов. Для этого практически все готово. Все это позволит повысить рентабельность бизнеса и, возможно, в будущем увеличить площадь осваиваемых лесных угодий.