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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Царство зеленого великолепия

00:01 / Лесные вести
На Тропе Паустовского путешественников ждет немало открытий
Царство зеленого великолепия

Сотрудники национального парка «Мещера» продолжают работу по благоустройству одного из самых живописных туристических маршрутов – «Тропа Паустовского» в Клепиковском районе.

Константин Георгиевич Паустовский прошел пешком от полустанка Летники до кордона лесника Алексея Желтова и поведал нам о своих впечатлениях в рассказе «Кордон 273». Сейчас точкой отсчета путешествия для туристов служит деревня Гришино, от нее до кордона по проселочной дороге примерно 15 км, а лесная тропа тянется километров восемь. Благодаря особому статусу территории природа мало изменилась в этих местах за почти восемь десятилетий, что миновали с той поры. Все так же трепещут от легкого дуновения ветерка осины, высится богатырской стеной сосновый бор, а путешественники испытывают такое же чувство, какое выразил в рассказе Паустовский – чувство «преклонения перед неподдающейся никаким описаниям прелестью родной стороны».

На тропе полагается сделать несколько точек осмотра, сюжетно связанных с повествованием. Здесь поставят аншлаги с поясняющим текстом и цитатами из Паустовского. Таких остановок будет примерно шесть. Одна из них, конечно же, возле скамейки, которую когда-то поставил лесник Алексей Желтов. Воссоздана и надпись, увиденная Паустовским: «Смотрите, берегите этот лес. Разводить огни запрещается строго. Объездчик Алексей Желтов». Его завет соблюдается неукоснительно до сих пор. В местах привала – никаких шашлыков и барбекю. Подкрепиться основательно можно будет в конечной точке путешествия – на кордоне. Здесь проектом предусмотрены места для палаток, летней кухни, предстоит воссоздать постройки, служившие леснику, – сараи и сеновал, где провел ночь Паустовский, слушая далекие завывания волков.

Современный домик лесника планируется сделать гостевым, а на его месте построить точную копию избушки Алексея Желтова. Она, к сожалению, сгорела в 1987 году, но сохранился ее облик на фотографиях. С появлением настоящего дома лесника связывают и надежду на открытие музея. Сотрудники научного отдела НП «Мещера» собирают воспоминания жителей и материальные экспонаты. А пока они совместно с московским литературным музеем Паустовского и областной библиотекой имени Горького готовят передвижную выставку, посвященную 125-летию К.Г. Паустовского. День рождения писателя мы будем отмечать 31 мая.

Тропа представляет немалый интерес не только для ценителей творчества Паустовского, но и для экологов, биологов, натуралистов, любителей фотографировать дикую природу. В этих местах можно обнаружить около 100 видов птиц, из них 21 редких, занесенных в Красные книги региона и России. Из млекопитающих встречаются лось, кабан, заяц-беляк, лисицы. Последние, бывает, крутятся рядом с рыбаками в надежде на легкую добычу. Внимательный взгляд различит следы бобров – как на реке, так и на тропе.

И все же основное очарование исходит от леса. Влияние человека на него в районе тропы полностью отсутствует. Но в тех районах рязанской Мещеры, где бушевали пожары 2010 года, ведутся работы по очистке и посадке леса. Та часть лесов, что находится во Владимирской области, уже почти оправилась от пожаров, теперь будут ускоряться работы по лесовосстановлению в рязанском секторе национального парка, рассказала «Лесным вестям» заместитель директора парка по научной работе Зоя Дроздова. «Нет ничего плохого в том, что по зрелищу этих речушек и ольшаников, бледного неба и лесных косогоров всегда примешивается капля грусти, может быть, от того, что каждая встреча с этими местами – вместе с тем и разлука с ними», – писал Паустовский.

Утешает лишь то, что этой красоте суждено жить вечно и без нас, если только человек позаботится создать условия для сбережения всего этого царства зеленого великолепия.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 97 (5384) от 31 мая 2017 года
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