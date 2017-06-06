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Выпуск № 101 (5388)
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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Шилове появился «Лес Победы»

00:01 / Лесные вести
В преддверии Всероссийского дня посадки леса на территории шиловского парка в Рязанской области прошла акция по посадке деревьев «Лес Победы»
В Шилове появился «Лес Победы»

В ней приняли участие почетные гости – Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

К акции присоединились представители правительства области, территориальных и федеральных органов исполнительной власти, депутаты областной Думы, учащиеся общеобразовательных школ, школьные лесничества, представители предприятий и организаций, волонтеры, жители Шиловского района.

Александр Беглов передал всем участникам акции слова приветствия главы государства: «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин просил поблагодарить всех за вклад в этот важный проект. Он поручил от своего имени вместе с молодежью посадить дерево, – сказал Александр Беглов. – Важно, что, несмотря на дождливую погоду, пришло много людей, и эта патриотическая акция в память о тех, кто отстоял Отчизну, состоялась».

Николай Любимов также поблагодарил всех, кто поддержал эколого-патриотический проект «Лес Победы». По его словам, жители региона с большим энтузиазмом уже седьмой год принимают активное участие в акции, которая служит символом глубокого уважения и благодарности всем фронтовикам и труженикам тыла. «Сегодня мы вместе посадим аллею в честь тех, кто защитил мир от фашизма. Такие памятные зеленые аллеи появляются во всех муниципальных образованиях», – сказал Николай Любимов.

Затем, получив необходимый инвентарь и посадочный материал, под песни военных лет участники мероприятия приступили к работе.

«По инициативе главы администрации Шиловского района Василия Фомина, депутата Рязанской областной Думы Татьяны Манакиной, общественности Шиловского района и при поддержке министерства природопользования Рязанской области сегодня был заложен городской парк «Шиловский лес Победы, – отметил в своем выступлении министр природопользования Рязанской области Сергей Карабасов. – Хочется подчеркнуть: впервые в регионе силами областного правительства и администрации Шиловского района проведена посадка 25 тысяч саженцев сосны на территории населенного пункта. Это, несомненно, будет способствовать благополучным экологическим условиям жизни местных жителей».

В заключение Сергей Карабасов отметил благодарностями самых активных участников мероприятия.

Цель акции, приуроченной к Всероссийскому дню посадки леса, – восстановление рязанских лесов, парков. Это и дань памяти подвигу народа в Великой Отечественной войне. Не менее важно и воспитание у жителей области бережного отношения к природе, к лесу, к зеленым насаждениям. Тот, кто сам посадил маленькое деревце, всегда будет чутко относиться к природе.

Администрация Шиловского поселения и министерство природопользования области призывали жителей и гостей относиться к молодым деревцам с любовью и заботой, беречь их от повреждений. И тогда аллеи из юных сосен станут живым народным памятником тем, кто защищал нашу Родину в Великой Отечественной войне, и много-много лет будут радовать своей красотой шиловцев и гостей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 97 (5384) от 31 мая 2017 года
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