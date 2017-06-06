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Выпуск № 101 (5388)
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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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На особом контроле

00:01 / Лесные вести
Министерство природопользования уделяет особое внимание пожарной безопасности в лесах
На особом контроле

На этой неделе состоялась рабочая встреча министра природопользования Рязанской области Сергея Карабасова и начальника государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Пожлес» Сергея Абрамова.

В ходе встречи основное внимание было направлено на обсуждение вопросов прохождения пожароопасного сезона, пожарной опасности в лесах и выполнения противопожарных мероприятий.

Сергей Абрамов доложил, что на территории лесного фонда Рязанской области в период с 1 апреля по 29 мая 2017 года лесных пожаров не зарегистрировано. Общее количество выездов с начала пожароопасного сезона составило 172. На ликвидацию возгораний было привлечено 299 единиц техники, 530 человек личного состава. За прошедшую неделю было совершено 8 выездов с привлечением 8 единиц техники и 16 человек личного состава.

На сегодняшний день в рамках государственного задания установлено 314 шлагбаумов и 385 аншлагов, благоустроено 216 мест отдыха, устройство противопожарных полос выполнено на территории 600 км, уход за противопожарными минерализованными полосами выполнен на территории 2934 км. Обновление минерализованных полос выполняется согласно календарному графику данных работ.

Министр природопользования поручил сосредоточить основные усилия на быстрой и оперативной ликвидации возгораний на территории государственного лесного фонда и прилегающих к нему участках, а также в кротчайшие сроки оградить шлагбаумами все съезды в лес вдоль центральных автомобильных дорог региона.

Выполнение противопожарных работ находится на особом контроле министерства природопользования, поскольку является одним из важных элементов системы пожарной безопасности в лесах.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 97 (5384) от 31 мая 2017 года
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