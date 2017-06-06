Приоритетные задачи

Исполнение Майских указов – под особым контролем

В ходе рабочей поездки в Рязанскую область заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков встретился с врио губернатора Николаем Любимовым. На встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией Майских указов Президента Российской Федерации, перспективы социально-экономического развития Рязанской области, подготовка к празднованию 80-летия региона.

Заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков подчеркнул, что в регионе проводится большая работа по исполнению Майских указов Президента Российской Федерации. В частности, полностью решена проблема обеспечения местами в ДОУ детей от 3 до 7 лет. По словам Николая Любимова, в перспективе планируется увеличить количество мест в детских садах для детей раннего возраста: в 2017 году откроется новый детский сад на 220 мест в микрорайоне Семчино г. Рязани и еще 9 групп в действующих дошкольных учреждениях.

Заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков отметил, что в Рязанской области уделяется серьезное внимание развитию внутреннего туризма. Так, активно реализуется проект создания кластера «Рязанский», строятся туристические объекты, необходимая инфраструктура, что, в свою очередь, дает стимул к развитию территорий.

В ходе обсуждения подготовки к празднованию 80-летия Рязанской области заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков отметил, что одной из задач власти является патриотическое воспитание. В этом важном направлении региональная власть проводит значительную работу. Врио губернатора Николай Любимов рассказал о развитии в Рязанской области Российского движения школьников и движения «Юнармия». Эти общественные объединения пользуются большой популярностью в регионе и привлекают в свои ряды все больше молодежи.

В ходе рабочей поездки заместитель Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков ознакомился с деятельностью приемной Президента Российской Федерации в Рязанской области. Мурат Зязиков отметил, что глава региона Николай Любимов оказывает всестороннюю поддержку работе приемной, уделяет большое внимание рассмотрению обращений граждан. Вопросы, с которыми обращаются жители региона, решаются в срок и людям оказывается необходимая помощь.