Назначение

Сергей Яковлев стал главным федеральным инспектором по Рязанской области

Заместитель Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков представил врио губернатора Николаю Любимову новую кандидатуру на должность главного федерального инспектора и охарактеризовал Сергея Яковлева как опытного управленца, ответственного, добросовестного профессионала высокого класса. Мурат Зязиков выразил уверенность, что врио губернатора и главный федеральный инспектор будут работать на развитие Рязанской области в тесном контакте и четко выполнять все задачи, поставленные Президентом Российской Федерации. Николай Любимов отметил, что конструктивное сотрудничество выстроено, и оно будет продолжаться.

Заместитель Полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков также принял участие в расширенном заседании правительства региона, где представил Сергея Яковлева членам правительства Рязанской области и главам муниципальных образований. Врио губернатора тепло поздравил Сергея Яковлева с вступлением в должность и пожелал успехов.