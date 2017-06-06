О телекоммуникационных перспективах

Глава региона Николай Любимов провел встречу с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александром Абрамковым

В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества телекоммуникационной компании и правительства области. Николай Любимов отметил важность взаимодействия правительства области и компании «Ростелеком», в том числе в вопросах повышения уровня информатизации региона. «Ростелеком» – крупнейший в стране оператор связи и IТ-услуг, для нас совместная работа просто необходима, – сказал врио губернатора. – Уверен, что мы выстроим наши отношения более эффективно, на взаимовыгодной основе. Все необходимое для этого есть». В свою очередь, Александр Абрамков отметил, что положительный опыт работы компании в регионах ЦФО будет применен на территории Рязанской области: «Мы высоко ценим сотрудничество с правительством области и готовы предложить ряд проектов, направленных на развитие телекоммуникационной сферы региона», – сказал директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».