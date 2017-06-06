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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Стихии противостоять умело

00:01 / Общество
Последствия столичного урагана показали, что людей к правильному поведению при ЧС нужно готовить

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов в ходе расширенного заседания регионального правительства дал поручение организовать и провести профилактические мероприятия, направленные на обучение населения правильному поведению в случае чрезвычайных ситуаций.

По словам Николая Любимова, трагические последствия прошедшего накануне в Москве урагана демонстрируют, что проведение таких инструктажей среди населения остро необходимо. «Людей надо обучать правильному поведению в случае нестандартных ситуаций, стихийных бедствий, ЧС, чтобы все знали, как необходимо себя вести и какие действия предпринимать, – подчеркнул Николай Любимов. – Это позволит избежать тяжелых негативных последствий».

Глава рязанского региона отметил, что соответствующие профилактические мероприятия должны быть проведены в детских оздоровительных лагерях, в образовательных учреждениях после каникул, на предприятиях, в учреждениях социальной сферы. Кроме того, МЧС совместно с организациями, отвечающими за стабильное функционирование объектов обеспечения жизнедеятельности, также следует организовать тренировочные занятия.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 97 (5384) от 31 мая 2017 года
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