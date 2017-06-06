О безопасности и не только

Координационное совещание по обеспечению правопорядка состоялось в правительстве области

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители региональных министерств и ведомств, правоохранительных органов, администраций муниципалитетов.

На совещании обсуждались вопросы санитарно-эпидемической и информационной безопасности в Рязанской области, а также работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Говоря о результатах санитарно-эпидемических мероприятий, проведении работы по обеспечению качества воды, Николай Любимов отметил: «Стоит задача сделать все возможное для защиты здоровья жителей области, чтобы пруды, реки, озера оставались чистыми. В каждом конкретном случае предстоит тщательно разобраться, по какой причине происходит загрязнение водоемов, и принять меры к устранению нарушений». Глава региона подчеркнул, что канализационные сети в регионе должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, кроме того, должны быть определены ответственные за их эксплуатацию организации.

«Использование комплекса «Безопасный город» даст возможность обеспечить быстрое реагирование на любые виды чрезвычайных ситуаций и происшествий. Оперативное получение информации позволит снизить тяжесть последствий, что очень важно», – сказал глава региона. Он также напомнил, что муниципальные образования, выбранные в качестве пилотных по внедрению комплекса, должны работать максимально активно.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросам безопасности пользователей соцсетей, в первую очередь – детей и подростков. По словам Николая Любимова, Интернет сейчас общедоступен, большинство детей бесконтрольно посещают сайты, в том числе нежелательные. Работа по блокировке таких сайтов ведется, но этого недостаточно. Глава региона поручил выработать дополнительные профилактические меры, направленные на формирование у детей, их родителей, педагогов умения ориентироваться в современной информационной среде, информировать о правилах поведения в Интернете и существующих рисках.