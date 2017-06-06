В установленные сроки

и под контролем общественности

Глава рязанского региона Николай Любимов на расширенном заседании правительства отметил, что в 2017 году планируется выполнить ремонт в 476 многоквартирных домах в 29 муниципальных образованиях. Ориентировочная стоимость работ – 1 млрд. 172,7 млн. рублей. «В приоритете должны быть те дома, чье состояние вызывает опасения, их ремонт надо проводить безотлагательно. Такие объекты должны попадать в программу в первую очередь», – подчеркнул Николай Любимов.

Кроме того, по словам врио губернатора, необходимо скорректировать работу по организации контроля за проведением капремонта жилых домов. «Существующая схема недостаточна. Контроль за качеством каждого объекта должен быть усилен со стороны ответственных организаций, – сказал Николай Любимов. – В проверочных мероприятиях наряду со специалистами должны участвовать и активисты общественного контроля, непосредственно жильцы домов, в которых проводится капремонт».

Николай Любимов особо отметил: «На все обращения жителей необходимо реагировать оперативно, чтобы не допускать ошибок, которые потом придется исправлять». Как подчеркнул глава региона, в случае выявления недочетов в части нарушения сроков, низкого качества работ и используемых материалов следует строго спрашивать с подрядчиков, требовать устранения недоделок за их счет. Контроль за этой работой Николай Любимов поручил осуществлять заместителю председателя правительства области Владимиру Трушкину совместно с ответственными министерствами и главами администраций муниципальных образований.

Кроме того, глава рязанского региона обратил внимание членов областного правительства на необходимость проведения более активного разъяснения гражданам правил, условий, нормативов ведения работ по капитальному ремонту жилых домов. «Нужно повышать грамотность граждан в сфере ЖКХ», – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что необходима специальная обучающая программа, которую следует разработать с привлечением специалистов областных министерств образования, ТЭК и ЖКХ и использовать в школах, доступно объяснять азы в сфере управления ЖКХ учащимся старших классов на факультативной основе. «Проект долгосрочный, но тем не менее он даст позитивный эффект и хорошие результаты», – подчеркнул Николай Любимов.