Полезная идея

Глава региона поддержал инициативу горожан по благоустройству парка имени Гагарина

По словам Николая Любимова, к нему обратились жители пос. Приокский города Рязани по поводу восстановления парка им. Гагарина в качестве рекреационной зоны. В настоящее время территория требует серьезного благоустройства. «Идея благоустроить парк – благородна. Конечно, люди хотят, чтобы парк был приведен в порядок, – сказал Николай Любимов. – Это перспективный общественный проект. Для его реализации нужно объединение усилий власти и местных жителей». Как отметил врио губернатора Рязанской области, в регионе есть активные экологические организации, имеющие большой опыт, и они должны быть вовлечены в работу.

Николай Любимов подчеркнул, что люди сами должны решить, что именно необходимо сделать в парке. По словам главы региона, интересные идеи есть у архитекторов, градостроителей, представителей общественных объединений, местных жителей. После предварительного обсуждения проект, который устраивает большинство, должен быть реализован. «Со стороны органов власти общественным активистам, которые возьмутся за воплощение этой инициативы, будет оказана необходимая поддержка», – отметил Николай Любимов.