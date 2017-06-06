15:46 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
111

Парку юннатов - особый статус

00:01 / Общество
Парк юннатов в Рязани должен получить статус, исключающий даже потенциальный интерес в плане застройки

Об этом глава региона Николай Любимов заявил 30 мая на расширенном заседании правительства Рязанской области. По словам главы региона, парк юннатов оказался в зоне многоэтажной застройки. В настоящее время строительство там не ведется. «Тем не менее надо раз и навсегда закрепить за этой территорией статус, исключающий даже потенциальный интерес к этому земельному участку в плане застройки», – отметил Николай Любимов. Он поручил региональному министерству имущественных и земельных отношений совместно с администрацией г. Рязани проработать этот вопрос со всех точек зрения, в том числе – и с юридической и, если потребуется, внести коррективы в нормативно-правовые документы.

Глава региона подчеркнул, что земля, на которой школьники приобретают навыки растениеводства, должна быть сохранена за Рязанским детским эколого-биологическим центром.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 97 (5384) от 31 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Полезная идея

В установленные сроки

О безопасности и не только

Полезная идея
Глава региона поддержал инициативу горожан по благоустройству парка имени Гагарина
По материалам официального сайта Правительства области
В Шилове появился «Лес Победы»
В преддверии Всероссийского дня посадки леса на территории шиловского парка в Рязанской области прошла акция по посадке деревьев «Лес Победы»
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Культура
Шедевры классики под открытым небом
Рязанцев приглашают на «Кремлевские вечера»
Димитрий Соколов
Общество
С любовью к детям
В регионе стартует традиционный благотворительный марафон
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Детский отдых – забота взрослых
Об организации летней оздоровительной кампании шла речь на заседании регионального правительства
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Приоритетные задачи
Исполнение Майских указов – под особым контролем
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Назначение
Сергей Яковлев стал главным федеральным инспектором по Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
О телекоммуникационных перспективах
Глава региона Николай Любимов провел встречу с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александром Абрамковым
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Стихии противостоять умело
Последствия столичного урагана показали, что людей к правильному поведению при ЧС нужно готовить
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
О безопасности и не только
Координационное совещание по обеспечению правопорядка состоялось в правительстве области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В установленные сроки
и под контролем общественности
По материалам официального сайта Правительства области
Лесные вести
В Шилове появился «Лес Победы»
В преддверии Всероссийского дня посадки леса на территории шиловского парка в Рязанской области прошла акция по посадке деревьев «Лес Победы»
Вячеслав Астафьев
Лесные вести
На особом контроле
Министерство природопользования уделяет особое внимание пожарной безопасности в лесах
Лесные вести
Творческий подход
В Рязани подвели итоги конкурса детского рисунка «Сбережем лес от пожара»
Татьяна Железнова
Лесные вести
Вкладывать не меньше, чем забирать
Как лесоарендаторы участвуют в развитии отрасли
Михаил Скрипников
Лесные вести
Царство зеленого великолепия
На Тропе Паустовского путешественников ждет немало открытий
Димитрий Соколов
Культура
Дорогая моя культура
Было девять филиалов, а остался один. Почему?
Татьяна Банникова
Общество
Книга говорит
О довоенном, военном, а также послевоенном времени – из первых уст
Авторская колонка
Где логика? Или из чего состоит массовое кино…
Елена Серебрякова
Общество
Полевая тишина Паустовского
Путешествие с писателем от Стенькина до Екимовки
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Общество
Вместо пустыря – спортплощадки
Какой-то десяток лет назад здесь были пустыри, а теперь – стадион и площадка для игры в волейбол. Футбольное поле не пустует – здесь любители погонять мяч проводят тренировки, соревнования. Та же картина и на волейбольной ...
Вячеслав Чирков
РВ ТВ
Подарок для преданных друзей
В Рязани открылся новый Центр длительной передержки безнадзорных животных
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы