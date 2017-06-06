Парку юннатов - особый статус

Парк юннатов в Рязани должен получить статус, исключающий даже потенциальный интерес в плане застройки

Об этом глава региона Николай Любимов заявил 30 мая на расширенном заседании правительства Рязанской области. По словам главы региона, парк юннатов оказался в зоне многоэтажной застройки. В настоящее время строительство там не ведется. «Тем не менее надо раз и навсегда закрепить за этой территорией статус, исключающий даже потенциальный интерес к этому земельному участку в плане застройки», – отметил Николай Любимов. Он поручил региональному министерству имущественных и земельных отношений совместно с администрацией г. Рязани проработать этот вопрос со всех точек зрения, в том числе – и с юридической и, если потребуется, внести коррективы в нормативно-правовые документы.

Глава региона подчеркнул, что земля, на которой школьники приобретают навыки растениеводства, должна быть сохранена за Рязанским детским эколого-биологическим центром.