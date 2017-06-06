Патриотами не рождаются

Новый взгляд на развитие музейной педагогики

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» дает новый импульс работе с молодежью, а также предлагает разнообразие форм и методов воспитания. Рязанские педагоги считают довольно эффективным методом музейную педагогику.

Понятие «музейная педагогика» появилось в начале 80-х годов прошлого столетия и было заимствовано из немецкой терминологии. За это короткое время сам термин и обозначаемая им деятельность прочно вошли в нашу отечественную педагогическую практику, о чем свидетельствуют разнообразные музейно-образовательные программы для учащихся.

Но идет время, меняются и взгляды на развитие музейного дела. На «круглом столе» в 7-й рязанской школе, широко известной своими патриотическими традициями, обсудили новые подходы к организации работы школьных музеев. На встречу пригласили педагогов, у которых накоплен многолетний опыт работы, и тех, кто только пытается создавать музеи в школах.

– В советское время музей был почти в каждой школе, – говорит принявший участие в дискуссии первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов. – В 90 годах интерес к школьным музеям охладел, потому что в школьных программах слово «воспитывать» вычеркивалось. Слово «патриотизм» стало оскорбительным. Многие подвиги очернялись. Это пережили в том числе и воины, которые возвращались из Афганистана. С приходом к руководству страны нашего лидера Владимира Путина положение изменилось, Президент обо­значил патриотизм как национальную идею.

Воспитывать патриотов именно в школьных музеях – задача перспективная. Если говорить о роли семьи в этом деле, то родителям еще нужно время выбрать, чтобы сводить ребенка в музей, а в школе он каждый день.

Но для того, чтобы дать детям полное, а главное, достоверное представление об истории нашей страны, школьные музеи должны обладать соответствующим потенциалом. О том, что сегодня нужно изменить в работе музеев, чтобы потенциал этот стал выше, и говорили участники «круглого стола».

В музее боевой славы 7-й школы его бессменный руководитель Светлана Гарамова провела экскурсию, и все увидели, как сегодня нужно вести эту работу. Музей – один из лучших, а по многим позициям – лучший в Рязани, неоднократный победитель городских фестивалей школьных музеев.

Рязань – один из немногих городов страны, где подобные фестивали проводятся ежегодно. И если на первом было всего 9 участников, то в прошлом году, на двадцатом фестивале, свои проекты представили уже 43 школьных музея. И это только в областном центре. А есть еще и уникальные музеи в районах области, например в Касимове. На встречу в 7-ю школу из Касимова приехал предприниматель Григорий Данилов, который хочет создать в городе музей боевой славы, и уже под него найдено помещение, которое ремонтируется. Как говорят педагоги, открыть музей и организовать его работу сегодня непросто.Для этого нужны специфические знания музейного дела, а также финансовые средства, которые школа на подобные благие дела выделять не может. Общественная организация «Поисковое движение России» открыла недавно в здании региональной организации ДОСААФ свой музей на средства гранта. Директор школы №49 Дмитрий Филиппов для ремонта музея 141-й стрелковой дивизии сумел привлечь более 300 тысяч рублей – средства шефов из холдинга «Газпромнефть». Но это единичные примеры. По мнению педагогов, в Рязани нужно создавать постоянно действующий попечительский совет, который помогал бы музеям в решении их проблем. Указанием «сверху» такой совет не создашь, здесь нужно добровольное желание бизнеса.

Еще одна проблема – комплектование фондов. На встречу в 7-ю школу был приглашен педагог центра дет­ского творчества «Стрекоза» Андрей Лепешкин. У него накоплен богатейший материал о предках – вплоть до времен Ивана Грозного. Некоторых исторических документов нет даже в архивах. Они были сохранены в семье и передавались от поколения к поколению. Эти материалы могли бы стать достоянием любого столичного музея, а пока хранятся в домашних сундуках. Те экспонаты, которые выкапываются из земли во время проведения «Вахты Памяти» (оружие и боеприпасы, фрагменты обмундирования времен войны), тоже пока не дошли до школьных музеев. Есть и недостаточно изученные страницы истории страны, не нашедшие отражения в школьных экспозициях, – история «белого движения» в годы Гражданской войны, например. Педагоги считают, что все это должно стать сегодня достоянием музейных экспозиций, а значит, работы в школьных музеях еще много, и ее предстоит переосмыслить.