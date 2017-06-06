Шедевры классики под открытым небом

Рязанцев приглашают на «Кремлевские вечера»

VI фестиваль искусств под открытым небом начнется уже в ближайшее воскресенье, 4 июня. О его программе рассказали на пресс-конференции министр культуры и туризма области Виталий Попов, директор областной филармонии Галина Соколова и художественный руководитель и главный дирижер Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергей Оселков.

«Кремлевские вечера» откроются оперой Александра Бородина «Князь Игорь» в исполнении солистов московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Рязанского государственного симфонического оркестра и Рязанского камерного хора.

«Это наша гордость и достижение, что в Рязани проводится фестиваль «Кремлевские вечера» – уникальный арт-проект в области классической музыки с приглашением блистательных вокалистов, актеров, – поделился своим впечатлением Сергей Оселков. – Здесь сошлись все условия, чтобы он был ярким и запоминающимся».

В Пушкинский день, 6 июня, в «Солнечный мир сказок Пушкина» приглашает зрителей заслуженный артист Павел Любимцев. Мастер художественного слова выступит в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов им. Н.П. Осипова.

Юные дарования области выйдут на сцену в кремле 8 июня в 13 часов, чтобы выступить в сопровождении губернаторского симфонического оркестра. Состоится торжественная церемония вручения им свидетельств о губернаторской стипендии. А продолжат вечер заслуженные артистки России Ольга Кабо и Нина Шацкая.

Хоровой день фестиваля 10 июня подарит встречу с несколькими коллективами – Рязанским камерным хором, филармонической хоровой капеллой «Ярославия» и хором государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, который впервые приезжает в Рязань (художественный руководитель народный артист СССР Владислав Чернушенко).

Насыщенной будет программа и заключительного дня, 12 июня, ее посвятят юбилейным датам выдающихся рязанцев. В День России литературно-музыкальную композицию представят артисты рязанских театров.

«К «Кремлевским вечерам» невозможно привыкнуть, каждый такой фестиваль – это открытия и откровения, и этим объясняется большое количество зрителей на концертах», – отметил Виталий Попов.

Начало всех вечерних концертов в 18 часов, вход свободный. Прогнозы синоптиков пока внушают оптимизм.