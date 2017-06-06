В регионе стартует традиционный благотворительный марафон

На расширенном заседании регионального правительства врио губернатора Николай Любимов проинформировал собравшихся о начале традиционного благотворительного марафона «С любовью к детям!», который проводится в Рязанской области с 2006 года и приурочен к Международному дню защиты детей.

По словам Николая Любимова, благотворительный марафон «С любовью к детям!» стартует 1 июня и завершается 15 ноября, в День матери. Акция призвана помочь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, которые находятся в сложном материальном положении, которым нужна поддержка в проведении дорогостоящего лечения ребенка или реабилитации. Средства, собранные в рамках этой акции, пойдут на оказание адресной помощи, на материальные выплаты таким семьям.

«Я знаю, что в марафоне всегда принимали активное участие и коллективы предприятий и организаций, и жители региона. Перечисленные деньги ежегодно позволяют оказать помощь не менее ста рязанским семьям. Уверен, что в этом году он пройдет также успешно, и мы сможем помочь людям в решении их конкретных проблем», – подчеркнул Николай Любимов.

«Благотворительный марафон «С любовью к детям!» – очень важная и значимая инициатива, которую обязательно нужно поддержать, принять в ней участие, что я и сделаю», – сказал Николай Любимов.

Специальный счет, куда можно перечислить средства, открыт в Минсоцзащиты Рязанской области.