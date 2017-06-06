Вести районов

СПАС-КЛЕПИКИ. В районе прошел очередной этап спартакиады трудовых коллективов. На старт легкоатлетического кросса вышло более 200 спортсменов. В соревнованиях приняли участие 9 команд. Трудовые коллективы приветствовал глава администрации района Николай Крейтин. Он наградил команды победителей и призеров за прошедшие виды спартакиады – волейбол и настольный теннис. Женщины в этот день бежали 500 метров, мужчины – километр. По итогам кросса, который стал предпоследним видом состязаний среди трудовых коллективов района, первое место заняла команда Клепиковской школы № 1, второе – у технологического техникума, третье – у команды Екшурского сельского поселения.

РЯЖСК. В районном центре состоялся молодежный танцевальный фестиваль красок «Танцы жизни». Организатором фестиваля стала инициативная группа районного дома культуры. Собравшихся в городском парке девчонок и мальчишек приветствовала начальник отдела культуры и туризма администрации района Марина Елисеева. Она пожелала ребятам хорошего настроения, активно проявлять свои творческие способности, участвовать в общественной жизни района. Вместе с ди-джеями и аниматорами молодежь веселилась, танцевала, участвовала в конкурсах.

КОРАБЛИНО. Морской Шанти-хор из Мюнстера побывал на кораблинской земле. Культурный обмен хоровыми коллективами Мюнстера и Кораблина зародился 18 лет назад. У его истоков стоял Александр Напалков, учитель иностранных языков, переводчик. Концерт, посвященный памяти Напалкова, Шанти-хор дал в школе имени Сарычева. Творческие встречи с народным хором продолжились в Семионе, где гости из Германии познакомились с фермерским хозяйством Терениных.