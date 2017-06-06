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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанская школа №44 лидирует по количеству обладателей «золотых» значков ГТО

09:01 / Общество
А всего с начала года 146 рязанцев стали обладателями этих значков
Рязанская школа №44 лидирует по количеству обладателей «золотых» значков ГТО

По информации муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО», в первом квартале этого года в Рязани в выполнении норм комплекса принял участие 721 человек. Было присвоено 146 знаков отличия: 120 «золотых», 23 «серебряных» и 6 «бронзовых». Всего на официальном сайте ВФСК «ГТО» зарегистрировано 23 487 жителей Рязани с 1 по 11 ступень с получением уникального идентификационного номера.

Работники Центра за первый квартал обработали и загрузили в автоматизированную информационную систему ГТО 81 протокол. По результатам испытаний было присвоено 146 знаков отличия: 120 «золотых», 23 «серебряных» и 6 «бронзовых».

Среди рязанских средних общеобразовательных учреждений по количеству обладателей «золотых» значков ГТО лидирует школа №44. По данным Центра, на сегодняшний день ее учащимся присвоено наибольшее количество – 16 «золотых» знаков отличия. В тройку лидеров вошли школа №60 – 15 знаков и школа №47 – 13 знаков.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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