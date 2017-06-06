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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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30 рязанских дворов станут более удобными для маломобильных граждан

09:12 / Общество

Работе по улучшению городской среды для жителей областного центра с ограниченными возможностями здоровья было посвящено заседание Совета по делам инвалидов при главе администрации Рязани. Его провела вчера замглавы администрации Лариса Крохалева.

В частности, речь шла об обустройстве приспособлений в дворовых проездах для беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения. По словам начальника управления благоустройства города Владимира Луканцова, в рамках муниципальной программы по ремонту уличной сети замену дорожного полотна в этом сезоне проведут на 30 участках. На эти цели направляется около 200 млн. рублей. Выделение более 150 млн. рублей предусмотрено на ремонт 200 дворовых территорий. «Особое внимание при этом будет уделяться дворовым проездам: все отремонтированные улицы будут оборудованы специальными съездами для маломобильных групп населения города Рязани», – сказал Владимир Луканцов.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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