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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские аграрии получили за 5 месяцев 1,1 млрд рублей бюджетной поддержки

09:22 / Экономика

По состоянию на 31 мая министерством сельского хозяйства и продовольствия области оказана бюджетная поддержка аграриям региона в объеме 1 094,5 млн. руб., в том числе:

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 246,4 млн руб.;

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 373,4 млн руб.;

субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 293,4 млн руб.;

субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 56 млн руб.;

единовременные пособия и ежемесячные пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса – 3,7 млн руб.;

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 121,4 млн руб.;

субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в Рязанской области – 0,2 млн руб.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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