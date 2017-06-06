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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанская область вошла в ТОП-20 регионов Российской Федерации по объемам производства питьевого молока

09:40 / Экономика
Таковы результаты работы в I квартале 2017 года

По информации Аналитического центра MilkNews рейтинг 20 регионов Российской Федерации с наибольшими объемами производства питьевого молока составлен за январь-март текущего года.

Первые места в рейтинге занимают Краснодарский край (66,1 тыс. тонн), г. Москва (65,4 тыс. тонн), Красноярский край (59,4 тыс. тонн), Удмуртская Республика (55,5 тыс. тонн), Республика Башкортостан (54,8 тыс. тонн), Республика Татарстан (51,3 тыс. тонн) и Свердловская область (50,9 тыс. тонн).

Рязанская область расположилась на 19 месте в общероссийском рейтинге и на 4 месте среди регионов Центрального федерального округа. За I квартал года региональными молочными заводами произведено 28,6 тыс. тонн питьевого молока, что на 6,6 процента выше аналогичного периода 2016 года.

Основным производителем питьевого молока в Рязанской области является Агромолкомбинат «Рязанский» (на его долю приходится более 60 процентов от общего молока, выпускаемого в регионе). Значительные объемы питьевого молока производят на Старожиловском молочном комбинате, Тырновском молочном заводе и Рыбновском молочном заводе. Все названные предприятия реализуют свою продукцию в федеральных и региональных торговых сетях.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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